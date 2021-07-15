عاجل.. أول فيديو من موقع حريق عقار فيصل المحترق

شهد عقار مكون من 12 دور بمنطقة فيصل بالهرم حريق كبير حيث احتجزت أسرتين بالطابق الأخير من العقار، واستعان أفرادهما بـ«فلاش» الهواتف المحمولة لطلب المساعدة من الأهالي والشرطة الموجودة في مكان اندلاع الحريق، بسبب تعرضهما لحالة اختناق، وخوفًا من امتداد النيران إليهم.

وتسبب الحريق في حالة من الذعر في نفوس أهالي المنطقة والعقار؛ لتصاعد ألسنة النيران، فيما تجمع عدد كبير من الأهالي في محاولة منهم لإطفاء الحريق، بعدما امتدت النيران إلى الطابق الأول، خوفا من امتدادها إلى الشقق السكنية.

أنقذت قوات الحماية المدنية الأسرتين المحتجزتين بالطابق الـ12 في عقار فيصل المحترق، بواسطة سيارة بسلم هيدوروليكي، وقطع الغاز عن العقار بشكل كامل، للسيطرة على الحريق.

وقال شهود عيان، إن النيران نشبت داخل معرض السجاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وامتدت إلى الطابق الأول من العقار، ما أثار الذعر بين قاطنيه، وأخطرت قوات الحماية المدنية التي تكثف جهودها للسيطرة على الحريق.

وواصلت قوات الحماية المدنية سيطرتها على الحريق الهائل الذي نشب في معرض للسجاد بمنطقة ميدان الساعة بـ«الطالبية فيصل»؛ وانتقلت قوات المباحث إلى مكان الحادث للوقوف على أسباب الحريق، وكانت النيران قد امتدت وأحرقت محتويات عددا من الشقق السكنية، فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تبذل جهودها لإخماد النيران قبل تفاقم الأمر، وقطع الغاز عن العقار في محاولة للحد من الحريق الضخم.

وشهد أحد العقارات التي كانت تحتوي على مصنع غير مرخص لصناعة الأحذية حريقًا كبيرًا منذ فترة مما أثر على سلامة المبنى المخالف أصلا قبل أن تقرر الأجهزة المختصة إزالته.