مكرم: طرح المناهج المصرية بـ«اتكلم عربي» بالاتفاق مع وزارة التعليم

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ودار نهضة مصر لطرح المناهج الدراسية عبر أبلكيشن «اتكلم عربي».

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم في تصريحات خاصة لبرنامج جروب الماميز الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر قناة مدرستنا، أن المصريين في الخارج لديهم تعطش كبير للغة والثقافة العربية ومهتمين بأبلكيشن اتكلم عربي.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن دار نهضة مصر بذلت جهدا كبيرا حتى يخرج أبلكيشن اتكلم عربي بصورة جميلة، ويحدث فارقا مع المصريين والأسر المصرية في الخارج، الذين حرصوا على شكر الوزارة على هذا الأمر.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن الوزارة كانت حريصة على إخراج منتج يليق بالمبادرة الرئاسية، ومفيد لأبناء مصر في الخارج، وهو ما حدث ودليل على هذا النجاح هو ورود طلب من السكرتيرة الإيطالية لسفارة مصر في روما ورغبتها في أن يتعلم أبنائهما عبر هذا التطبيق.

وأوضحت وزيرة الهجرة لجروب الماميز، أنه بموجب البروتوكول مع وزارة التربية والتعليم، سيتم طرح المناهج على تطبيق «اتكلم عربي» ما يتيح الفرصة للأسر المصرية في الخارج أن تعلم أبنائها من خلال هذ الأبلكيشن والمناهج المصرية وإيصال الثقافة إليهم.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم عن وجود زيادات ملحوظة في مشاهدات فيديوهات اتكلم عربي على تطبيق تيك توك وصفحة اتكلم عربي، ما يدل على وجود تعطش للمصريين في الخارج لهذه المبادرة، وفي الداخل أيضا.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذا النجاح دليل على أن المصريين غيورين على لغتهم وثقافتهم، وأن رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه المبادرة كانت ضرورية وذات أهمية كبرى.