مكرم: طرح المناهج المصرية بـ«اتكلم عربي» بالاتفاق مع وزارة التعليم
كتب:
إلهام زيدان
12:29 م | الخميس 15 يوليو 2021
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ودار نهضة مصر لطرح المناهج الدراسية عبر أبلكيشن «اتكلم عربي».
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم في تصريحات خاصة لبرنامج جروب الماميز الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر قناة مدرستنا، أن المصريين في الخارج لديهم تعطش كبير للغة والثقافة العربية ومهتمين بأبلكيشن اتكلم عربي.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن دار نهضة مصر بذلت جهدا كبيرا حتى يخرج أبلكيشن اتكلم عربي بصورة جميلة، ويحدث فارقا مع المصريين والأسر المصرية في الخارج، الذين حرصوا على شكر الوزارة على هذا الأمر.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن الوزارة كانت حريصة على إخراج منتج يليق بالمبادرة الرئاسية، ومفيد لأبناء مصر في الخارج، وهو ما حدث ودليل على هذا النجاح هو ورود طلب من السكرتيرة الإيطالية لسفارة مصر في روما ورغبتها في أن يتعلم أبنائهما عبر هذا التطبيق.
وأوضحت وزيرة الهجرة لجروب الماميز، أنه بموجب البروتوكول مع وزارة التربية والتعليم، سيتم طرح المناهج على تطبيق «اتكلم عربي» ما يتيح الفرصة للأسر المصرية في الخارج أن تعلم أبنائها من خلال هذ الأبلكيشن والمناهج المصرية وإيصال الثقافة إليهم.
وكشفت السفيرة نبيلة مكرم عن وجود زيادات ملحوظة في مشاهدات فيديوهات اتكلم عربي على تطبيق تيك توك وصفحة اتكلم عربي، ما يدل على وجود تعطش للمصريين في الخارج لهذه المبادرة، وفي الداخل أيضا.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذا النجاح دليل على أن المصريين غيورين على لغتهم وثقافتهم، وأن رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه المبادرة كانت ضرورية وذات أهمية كبرى.