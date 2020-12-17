حملات تطهير وتعقيم موسعة في الشوارع والمنشآت الحكومية بالجيزة

نفذت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم موسعة بالعديد من القطاعات بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والهرم والطالبية ومراكز أبو النمرس وأوسيم والواحات البحرية ومنشأة القناطر، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملات استهدفت تطهير العديد من المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية، وعددا من الشوارع الفرعية ومراكز الشباب والأندية ومكاتب الطب البيطري ومحطات المياه والصرف والكهرباء والأسواق والكنائس والأديرة والمساجد ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعى ودور الأيتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم ومحطات مترو الأنفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية والأماكن السكنية التي بها حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه في حي جنوب الجيزة؛ تم تطهير مدارس الميدان الثانوية الصناعية بنات ووجيه بغدادي الثانوية بنات وأبو الهول القومية والشوارع المحيطة بتلك المدارس ومسجد الزهراء وشارع ربيع الجيزي ومحطة الجيزة الابتدائية ومركز الخدمات البريدية ومركز التطعيم الدولي وموقف سرفيس ميدان الجيزة ومكتب بريد شارع مراد وسنترال الجيزة ومستشفى أم المصريين ومستشفى رمد الجيزة وابحاث العيون والشوارع المحيطة.

وفي حي العمرانية، تم تطهير نادي الشرقية للدخان بشارع خاتم المرسلين وبنك مصر والأهلي وكنيسة العذراء وشوارع الشعب وبسام الشريف وشكري ومحمود سامي البارودي والهرم وأحمد كامل وبمحيط سفارة بلجيكا ومباني التأمين الصحي وقسم شرطة الطالبية.

وفى حى الهرم، تم تطهير شوارع الصفا والمروة والأربعين من كعبيش وكعبيش الرئيسي ومساكن الضباط بالرماية.

وفى حى الطالبية تم تطهير شوارع عباد الصالحين وسيد غنيم وأبوزيد عفيف وأبو المكارم ومحروس عتريس والإمام علي وعبد اللطيف وغضنفر الخياط وحسن عشرى ومحمد رضوان وأحمد شوقي وكامل يونس وشحاتة وجزء من عثمان محرم بالكونيسة والوحده الصحية.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم تنفيذ حملات تطهير الإدارة التعليمية ومكتب التموين والادارة الصحية ومستشفى أبو النمرس والسجل المدني ومركز الشرطة ومكاتب البريد والوحدات الصحية ومراكز الشباب والشهر العقارى بقرى منيل شيحة وشبرامنت، بالإضافة إلى تطهير المنشآت الحكومية، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والوحدة الصحية بمركز منشأة القناطر، كما تم تطهير سوق الإثنين بقرية مزغونة بمركز ومدينة البدرشين.

وفي مركز الواحات البحرية، تم تطهير شارع مبنى الوحدة المحلية وقسم الشرطة والإدارة التعليمية وشارع بنك مصر والإدارة الصحية ومستشفى الواحات والمدرسة الثانوية والشوارع المحيطة بها.

وفي مركز ومدينة أوسيم تم تطهير مخزن أنابيب البوتاجاز ومكاتب البريد والتموين والوحدة الاجتماعية بالزيدية.

وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة المناطق التي تم تحديدها، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.