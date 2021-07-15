احتفالية مبادرة حياة كريمة.. التضامن: نستهدف التنمية وتمكين الأسر

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي ومشرف برنامج «فرصة»، إنّ حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية مبادرة حياة كريمة اليوم، يؤكد أن القيادة السياسية تهتم بقضية الحياة الكريمة للمواطن المهمش في المناطق النائية، والتي لم تهتم بها الدولة تاريخيا.

وأضاف «الشبراوي»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، اليوم الخميس، أنّ مبادرة حياة كريمة تمثل منظومة خدمات بشكل متكامل ومتزامن، حيث ستُفعل وزارة التضامن الاجتماعي القوائم الخاصة بالأشخاص القادرين على العمل من شبكة الحماية الاجتماعية أو المهمشين، وإقامة جلسات تحفيز وتشجيع وتعديل سلوكيات لهم.

ولفت إلى أن وزارة التضامن ستهيأ الأرضية للدراسات المسحية عن فرص التنمية الاقتصادية الموجودة بالقرى، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، ولاسيما وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات، والتي يوكل إليهما تشجيع وتحفيز وتهيئة البيئة التي تدعم الأشخاص للمشاركة في الإنتاج القومي كمنتجين وكموظفين.

مبادرة حياة كريمة تستهدف الإنسان والبناء

وأشار مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادى ومشرف برنامج فرصة إلى أنّ مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير الإنسان والبناء، وستمكن الأسرة اقتصاديا، من خلال منحهم أدوات إنتاج أو إدخالهم في أنشطة منتجة، لذلك أطلقت وزارتا التضامن والزراعة مبادرة لتربية الدجاج في كفرالشيخ وعدد من المحافظات الأخرى، من خلال ربطها في سلاسل قيمة ليكون الإنتاج كمي.

يجرى دراسة مقومات القرى قبل تطويرها

وأوضح مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي ومشرف برنامج فرصة، أنّه يجرى دراسة مقومات القرى قبل تطويرها، ثم إعادة تطوير البنية التحتية والبيئية، إضافة للبيئة التمكينية والأماكن التي يمكن لأهل القرى العمل بها، لافتا إلى أن وزارة التضامن أطلقت إعلان الأسبوع الجاري لدعوة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للتقدم في 3 اتجاهات، الأول تدريب ينتهي بالتوظيف، والثاني عمل سلاسل قيمة من خلال إعطاء الشباب والنساء أدوات للإنتاج، والثالث إنشاء وحدات إنتاجية صغيرة.