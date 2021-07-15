لأول مرة.. «بنك ناصر» يشهر أول لجنة زكاة نوعية لمرضى الكلى

أعلن «بنك ناصر الاجتماعي» إشهاره لأول لجنة زكاة نوعية لمرضى الكلى برقم «4861» كتجربة جديدة وفريدة من نوعها، وذلك بهدف دعم مرضى الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية بما يمثِّل نقلة نوعية في الدور الاجتماعي للجان الزكاة التابعة للبنك.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التضامن وشركائها في التعاون مع وزارة الصحة والسكان في دعم المبادرة الرئاسية لعلاج الفشل الكلوي، وغيرها من المبادرات التي تستهدف مد الخدمات العلاجية للمواطنين الأولى بالرعاية بالمجان.

يحتاج المريض الواحد إلى متوسط 13 جلسة غسيل شهريًا

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في بيان لها، اليوم، على أن دور اللجنة يتمثل في المساهمة في تحمل فرق التكلفة الفعلية لجلسات الغسيل الكلوي، حيث يحتاج المريض الواحد إلى متوسط 13 جلسة غسيل شهريًا، وتبلغ تكلفة الجلسة الحقيقية نحو 500 جنيه تقريبا، تتحمل الدولة نحو 70% منها، وتسعى لجنة زكاة مرضى الكلى المُستحدث إشهارها إلى رفع المعاناة عن المرضى.

وأضافت القباج أن الوزارة تشجع أيضاً مؤسسات المجتمع المدني على التعاون بشأن تخفيف الكاهل عن وزارة الصحة وتقديم أفضل الخدمات الصحية المميكنة للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة من الفئات الأفقر بالمجتمع.

توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية

ومن جانبه، أوضح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، أنه تم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، وبعضوية الشخصيات البارزة في مجال العمل الخيري والاجتماعي وأصحاب خبرة كبيرة في المجال الطبي والإداري مما يؤدي إلى زيادة الجودة في هذا المجال الحيوي، مضيفًا أن هذه الخطوة الرائدة تعد توجهًا جديدًا لبنك ناصر الاجتماعي في إشهار لجان زكاة نوعية تعمل على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال رفع جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمستحقين.

جدير بالذكر أن لجان الزكاة بـ«بنك ناصر الاجتماعي» تُسِّخر مواردها لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وتحت إشراف محمد موسى مدير عام الإدارة العامة للزكاة والقائم بأعمال رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك، مع العلم أن عمل لجان الزكاة يمتد ليشمل خدمات اجتماعية وبيئية لأهالي القرى التي تقع في نطاق عمل اللجان، بالإضافة إلى توفير أصول إنتاجية لعمل مشروعات تُدِر دخلاً على الأسر، وتحرص كل لجان الزكاة على بناء علاقات قوية وشفافة مع المجتمع المحيط بها من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منها.