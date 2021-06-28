6 مستندات للحصول على النفقة من بنك ناصر الاجتماعي.. اعرفها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن النفقة المحصلة من خلال صندوق تأمين الأسرة حتى مارس 2021، بلغت 2.34 مليار جنيه، في حين بلغت النفقة المنصرفة نحو 4,46 مليار جنيه، أي أن الدولة تحملت مبلغ 2,12 مليار جنيه مصري من خلال بنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل.

صرف النفقة للمطلقات

وأشارت التضامن على موقعها الرسمى، أنه في ضوء الدور الاجتماعي للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبار أن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع، فقد أوكل للبنك تنفيذ أحكام النفقة الصادرة من المحاكم، وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأميـــن الأسرة، حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقـة، وكذلك أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى شرطين للحصول على النفقة، وهما:

- صرف النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين المتمتعين بالجنسية المصرية.

- يتم الصرف من خلال فرع البنك الواقع في محل إقامة المحكوم له وذلك بناء على طلب يقدم منه أو من وكيله الخاص أو نائبه القانوني.

​المستندات اللازمة للحصول على النفقة من بنك ناصر

وضعت وزارة التضامن الاجتماعى عددا من المستندات للحصول على النفقة يتمثل فيما يلى:

- أصل الصيغة لحكم أول درجة + 3 صور ضوئية للحكم.

- أصل إعلان بالصيغة التنفيذية +3 صور ضوئية للإعـلان.

- أصـل شهادة بتمام الإعـلان +3 صور للشهـادة.

- أصل شهادة بحصول استنئاف من عدمه (من الزوج للزوجة والعكس).

- طباعة تأمينية للزوج والزوجة والأولاد.

- صورة بطاقة الزوج، وبطاقة الزوجة (مطابقة للحالة الاجتماعية الحالية).​

وأوضحت أنه بعد تقديم الأوراق للفرع المختص يتم مراجعة الملف ويتم الصرف للمستحقة حال أن جميع المستندات صحيحة بعد شهر من تقديم المستندات.