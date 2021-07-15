بينها «موقف الأقاليم».. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه بمناطق «مساكن الصعيد ج والوادي، مساكن الجيزة التجاري والنيل K، مساكن الإسكان الاجتماعي أملاك 8، مركز تدريب الحرس الجمهوري والبصريات، موقف الأقاليم الجديد، مستشفى السلام العام، منطقة السوبر جيت خلف الحرفيين، قسم شرطة السلام أول وملحقاته».

وأشارت الشركة غلى ان قطع المياه يُنفذ اعتبارًا من الساعة الـ10 مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الـ5 صباح غد الجمعة؛ نظرًا لقيامها بأعمال صيانة طارئة داخل رافع الصعيد بمدينة السلام.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.