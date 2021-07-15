موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021.. الأسبوع الأخير من الشهر الجاري

ينتظر عشرات الآلاف من طلاب التعليم الفني «التجاري – الصناعي – الزراعي – الفندقي»، في جميع محافظات مصر، موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021، لمعرفة نتيجة الامتحانات التي خاضوها من يوم 6 يونيو حتى الأول من الشهر الحالي يوليو، للحصول على مجموع درجاتهم التي حصل عليها كل طالب بعد انتهاء المعلمين من تقدير الدرجات في الفترة من 3 يوليو حتى 10 من الشهر الجاري، ومن الموكد أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بعد عيد الأضحى المبارك في الفترة ما بين 26 إلى 29 من الشهر الجاري.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس .. الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري

قالت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم إن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021، تم تحديده بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وسيكون ما بين الفترة من 26 إلى 29 يوليو الجاري أي في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، وسيتم إعلانها عن طريق الدكتور طارق شوقي وزير الربية والتعليم والتعليم الفني، ويومها سيتم إعلان العشرة الأوائل في كل مرحلة، وإتاحة النتيجة إلكترونيا على موقع الوزارة.

رابط نتيجة الدبلومات2021 الفنية إلكترونيا برقم الجلوس

قالت وزارة التربية والتعليم في بيانات سابقة إنها ستتيح نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيا فور الإعلان عن النتيجة من وزير التربية والتعليم من خلال هذا الرابط من هنـــــا، وذلك بعد انتهاء عمليات الرفع على الموقع تزامنا مع إعلان الأوائل من خلال الوزير.