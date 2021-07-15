لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 3 شوارع في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع الـمـيـاه عن مناطق: «شارع النيل – شارع الجيزة – شارع مراد» لـمـدة 8 سـاعـات؛ اعـتـبـارًا مـن الساعة 10 مساء اليوم الخميس، حتى الساعة 6 من صباح غد الجمعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لإتمام ربط خط 600 مم الجديد، الذي تم تغييره ضمن اعمال تطوير شارع النيل السياحي.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.