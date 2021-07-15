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محمود مسلم

ضبط 11365 شخصا لعدم ارتداء كمامات.. وتحريز 1834 شيشة

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الوطن
12:26 م | الخميس 15 يوليو 2021
المقاهي

المقاهي

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 11365 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11317 شخصا، واتخذت الإجراءات القانونية وجرى العرض على النيابة العامة حيال 48 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 901 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 247 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1834 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

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