مستشفيات جامعة المنيا تنظم اليوم العلمي الثالث لمكافحة العدوى

نظمت وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات المنيا الجامعية، اليوم العلمي الثالث لمكافحة العدوى، تحت عنوان «مكافحة العدوى .. التعقيم في بؤرة الاهتمام»، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسام الدين شوقي عميد كلية الطب، والدكتور أيمن محمد حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد فتحي ماضي مدير عام وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات؛ وذلك حرصًا من الجامعة على التوعية المستمرة ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتطوير تنفيذ السياسات بمكافحة العدوى والحد من الأخطار التي قد تسببها داخل بيئة المستشفيات الجامعية.

وأشاد الدكتور مصطفى عبد النبي، بمجهودات وحدة مكافحة العدوى داخل المستشفيات، وفرقها الطبية المنتشرة بجميع المستشفيات الجامعية، والتي تعد من أهم الوحدات وخاصة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الوحدة تسير على رؤية الجامعة التي تستهدف من خلالها التوعية، وتقديم التدريبات الدورية لأطقمها الطبية والتمريضية وللعاملين وتوعيتهم بالطرق الحديثة لمكافحة العدوى، ورصد الظواهر السلبية، وحماية المرضى والزوار والعاملين في المجال الصحي من خطر انتقال العدوى، والوصول إلى أقل نسبة ممكنة لعدوى المنشآت الصحية، وذلك من خلال تطبيق سياسات مكافحة العدوى وجعلها جزء لا يتجزأ من الممارسة الصحية اليومية.

وأوضح الدكتور أيمن حسانين، أن فعاليات اليوم العلمي استهدفت أطباء وتمريض قسم مكافحة العدوى، وأطباء الجراحات والرعاية المركزية والباطنة بأقسامها، ومشرفي الأقسام المختلفة، ومسئولي وفني التعقيم بالمستشفيات، مؤكدًا بأن اليوم العلمي سُلط الضوء خلاله على دور فرق مكافحة العدوى وعملها في متابعة وتنفيذ الإجراءات، وتوضيح طرق التعقيم بالأقسام المتخصصة مثل مناظير الجهاز الهضمي، وحدات الغسيل الكلوي، وبالعمليات الجراحية، وأهمية دور ترصد العدوى، بما يؤدي إلى تقديم خدمة صحية آمنة تحقق أعلى نسب شفاء وأقل معدلات بقاء للمرضي داخل المستشفيات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد فتحي ماضي، أن أجندة المؤتمر العلمي تضمنت، محاضرات عن: «معايير مكافحة العدوى ومنع انتشارها من الهيئة المصرية للاعتماد والوقاية الصحية»، ومحاضرة عن التعقيم المركزي، والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لمكافحة العدوى، والتعقيم بوحدة الغسيل الكلوي، ومحاضرات أخرى عن الفطر الأسود، وسياسات مكافحة العدوى داخل وحدة المناظير، واختتم اليوم العلمي بتقديم التوصيات.