«صحة المنيا»: خدمات طبية وعلاجية لـ1406 مواطنين في قرية الهمة بمطاي

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الهمة التابعة لمركز مطاي خلال يومي 12 و13 من يوليو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1406 حالات مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

قافلة طبية تضم تخصصات متعددة

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم متابعة 200 حالة جراحة، و395 حالة أطفال، و180 باطنة، و70 قلب، و126 نساء، و78 تنظيم أسرة، و78 أسنان، و185 جلدية، و94 حالة أنف وأذن، كما تم عمل عدد 79 تحاليل مختلفة، وعمل 17 حالة موجات صوتية، و8 حالات رسم قلب، وحالة أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 60 مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لـ7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد 23 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 68 مترددا، وتم استخدام 11 عيادة متنقلة.

وأطلقت مديرية الصحة قافلة أخرى بقرية الوفاء التابعة لمركز سمالوط، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتقديم خدمات طبية وعلاجية لجميع المواطنين بالمجان.