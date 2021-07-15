التعليم العالي: «حداثة المؤهل» شرط أداء اختبارات القدرات

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من القواعد المتعلقة باختبارات القدرات 2021 للكليات التي يشترط الالتحاق بها بالجامعات اجتياز اختبارات القدرات، أبرزها التشديد على تحديد وتنظيم موعد الاختبارات عن طريق مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالترتيب مع الكليات والمعاهد المعنية، وفقا لما هو وارد بدليل اختبارات القدرات الصادرة عن مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عام 2021، وشرط حداثة المؤهل.

وألزم قرار وزير التعليم العالي، الجامعات، بعدم إعطاء أي إفادة ورقية أو إعلان النتيجة للطالب بنتيجة امتحانات القدرات، حيث لا يعتد إلا بالنتائج التي ترد من الكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، والتأكيد على أن تكون درجة النجاح في اختبارات القدرات لجميع الكليات المعنية بأداء الاختبارات، 60% من إجمالي مجموع درجات الاختبارات مجتمعة.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، عدد من القرارات التنظيمية لتنفيذ اختبارات القدرات 2021-2022، أبرزها توفير أماكن ملائمة ومناسبة للطلاب المتقدمين، وأن تكون المسافة بين كل طالب وآخر لا تقل عن متر ونصف المتر، وتحقيق التباعد الاجتماعي ضد جائحة كورونا، وتثبيت إعلان خاص باختبارات القدرات على موقع الجامعة الإلكتروني، يوضح جميع إجراءات اختبارات القدرات وما يتعلق بها من تفاصيل.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، الجاهزية التامة لإجراء اختبارات القدرات لكل كلية يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات، مؤكدين أنّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، أبرزها التشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة، والطلاب الراغبين في إجراء الاختبارات، والالتزام بإجراءات الوقاية والحماية والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب في صالات الاختبارات، وتخصيص فرق طبية للكشف عن الطلاب حال الاشتباه بأي إصابة بكورونا.