«الجامعات» تكشف حقيقة الدورات التدريبية للتأهيل لاختبارات القدرات 2021

كشف الدكتور سيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ورئيس لجان قطاع كليات الفنون بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن أنه لا توجد أي مراكز أو أماكن تدريب وتأهيل لـ«اختبارات القدرات 2021» بالكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات 2021-2022، موضحا أن الهدف الرئيسي لاختبارات القدرات هو اكتشاف المواهب لدى الطلاب والإمكانيات التي تؤهلهم لالتحاق بالكليات، مضيفا أن الكليات المخصص لها اختبارات القدرات هي: «الإعلام والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الفنية والتربية النوعية (فنية وموسيقية) والفنون التطبيقية والفنون الجملية والجامعات التكنولوجية والسياحة والفنادق والتمريض والمعاهد الفنية للتمريض والتربية (شعبة تربية فنية وشعبة تربية موسيقية) وشعبة المسرح التربوي بكلية التبربية النوعية جامعة المنصورة».

«الأعلى للجامعات»: 450 جنيها رسوم اختبارات القدرات 2021 لكل كلية

ونوه الدكتور سيد قنديل، رئيس لجنة قطاع كليات الفنون بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه لا توجد أي علاقة أو صلة بالمراكز الخاصة باختبارات القدرات من حيث التدريب والتأهيل، كما يشار إليها، نافيا صلة الجامعات والكليات بتكل المركز، مناشدا الطلاب توخي الحذر في التعامل مع تلك الكيانات الوهمية وعدم الانسياق خلفها وضرورة اتباع الإرشادات العامة الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات بشأن تلك الاختبارات.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي رسوم 450 جنيها تحصل لأداء اختبارات القدرات لكل كلية يرغب الطالب في التسجيل وأداء اختبارات القدرات لها، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتشديد على إلزام الجميع ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الكليات.