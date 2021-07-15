انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مصابي ضمور العضلات بتأمين صحي بني سويف

أعلن الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي، اليوم الخميس، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العضلي بعيادة السلام بالتأمين الصحي ببني سويف، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس الإدارة، ضمن 24 مركزا طبيا بالجمهورية، تابعين لوزارة الصحة والسكان، في استقبال المصابين بمرض الضمور العضلي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني المصابين من الأطفال، في إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة هبة محمد حسن، مدير العيادات ومدير تأمين الطلاب ببني سويف، بأن عيادة ضمور العضلات بدأت اليوم الخميس، بعيادة السلام بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة شارع إسلام بجوار مرفق الإسعاف، الساعة العاشرة صباحا، بتواجد كل من الدكتورة منى علي والدكتور محمد عادل والدكتور أحمد هاشم، مشيرة إلى أن الأوراق المطلوبة تتضمن ملف يحتوي على صورة شهادة ميلاد الطفل وجميع التحاليل والفحوصات وخصوصا رسم عصب ورسم عضل في حاله تواجدهم.

وأكدت إنه سيتم استقبال الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية والبيولوجيا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة.

يذكر أنه تم تخصيص الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.

وأكد مدير عام الفرع، أنه تم تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية؛ لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج من خلال 3 مراكز تم تخصيصها لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي.