الغرف التجارية تعلن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة قبيل عيد الأضحى

أعلنت شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة، قبيل عيد الأضحى.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة لـ«الوطن»، إن الشعبة تنسق مع الجهات المعنية، لرصد توافر المعروض من الخضر والفاكهة في الأسواق دون ارتفاعات خلال أيام عيد الأضحى، لضمان استقرار الأسعار.

وقال نائب رئيس الشعبة، إن هناك توافر في السلع الاستراتيجية، كالطماطم والبصل والبطاطس في الأسواق وهناك استقرار في الأسعار.

الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة:

وتابع نائب رئيس الخضر والفاكهة، بأن كيلو البطاطس يباع بأسعار تتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات «جملة»، ويباع من 7 إلى 8 جنيهات «تجزئة»، فيما تباع الطماطم بأسعار تتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه «جملة»، وتباع تجزئة من 3.5 إلى 4 جنيهات، وتباع البامية من 7 إلى 9 جنيهات «جملة»، ومن 14 إلى 15 جنيها تجزئة، تباع الفاصوليا بأسعار تتراوح من 5 إلى 10 جنيهات «جملة»، ومن 10 إلى 15 جنيها «تجزئة».

ويباع البصل من 2 إلى 2.5 جنيه للجملة، و3و4 جنيهات «تجزئة»، ويباع الخيار من 7 إلى 10 جملة، ومن 10 إلى 15 جنيها للكيلو، والفلفل يباع من 2 إلى 3جنيهات «جملة»، ويباع من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو «تجزئة» والباذنجان يباع بأسعار تتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه «جملة» ومن 4 إلى 5 جنيهات للكيلو.

وأكد «النجيب»، أن هناك ارتفاعات طفيفة في أسعار الفاكهة في الأسواق لبعض أصناف الفاكهة، ومنها التفاح والمشمش والخوخ والبرقوق، وأرجع الأسباب، إلى الاستيراد، خاصة أن الإنتاج المصري نفد من الأسواق.

ويباع العنب بأسعار تتراوح من 12 إلى 15 جنيها، والبطيخ يباع بأسعار تتراوح من 15 حتى 50 جنيها حسب الوزن والنوع، والكانتلوب يباع بأسعار تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، ويباع التين بأسعار تتراوح من 5 إلى 7 جنيهات.