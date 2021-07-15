غياب 13 طالبا عن امتحان الجغرافيا في بني سويف

أكدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، حيث أدى طلاب قسم الأدبي الامتحان في مادة الجغرافيا، ومن يحق لهم دخول الامتحان 5207 طلاب وطالبات، حضر منهم 5194 طالبا وطالبة، فيما تغيب 13 طالبا عن الامتحان، بنسبة حضور 99.7%.

وشهدت لجان محافظة بني سويف، اليوم الخميس، لليوم السادس على التوالي في امتحانات الثانوية العامة، قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى للجان، بالإضافة للمرور من على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم.

تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول الطلاب

وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم، مع سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشددا على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

واستعدت 7 إدارات تعليمية بمحافظة بني سويف لامتحانات الثانوية العامة 2021، التي انطلقت السبت 10 يوليو الجاري، حيث شهدت استعدادات مكثفة وأعمال رش وتطهير، سواء باللجان أو استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من الرجال والسيدات، المشاركين في أعمال الامتحانات، حيث يؤدي الامتحان 16 ألفا و757 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، في 62 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، في ظل توفير 14 استراحة للمراقبين.