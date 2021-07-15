«صحة سوهاج»: إغلاق 38 منشأة طبية مخالفة خلال 15 يوما

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وبالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة، أغلقت 38 منشأة طبية خاصة في مركز المنشأة خلال 15 يوما، وطالت الإغلاقات عدد كبير من العيادات.

غلق عيادات لمزاولة المهنة دون ترخيص

وأوضحت مديرية الصحة في بيان صادر اليوم، أنه تم إغلاق 23 عيادة في تخصصات الباطنة والجراحة العامة والأطفال والنساء والتوليد والأسنان والجلدية والجهاز الهضمي والمناظير والعظام، وكذلك غلق 12 معمل تحاليل طبية ومركز للأشعة و2 مركز طبي تخصصي.

من جانبها، قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم غلق تلك المنشآت لمزاولة النشاط دون ترخيص وبالمخالفة للقانون، وكذلك عدم الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى.

وأضافت وكيلة الوزارة، أنها تولي ملف المنشآت الطبية الخاصة اهتمام كبير منذ توليها الشأن الصحي في سوهاج، وذلك لأنه لا مجال للتهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين، مؤكدة استمرار الحملات يوميا على جميع المنشآت الطبية الخاصة أينما كانت.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة بسوهاج، شنت مؤخرا عدة حملات مكثفة لإدارة العلاج الحر بالمديرية، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، والتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة.