تعرف على كيفية التقديم في مبادرة التمويل العقاري

يبحث الكثير من المواطنين، عن كيفية التقديم في مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي المصري بمبلغ 100 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل بعائد متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا.

كيفية التقديم في مبادرة التمويل العقاري

ـ إحضار المستندات، التي تثبت أن الوحدة السكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل، والتوجة إلى البنوك التى حددها صندوق الإسكان الاجتماعي، للمشاركة فى مبادرات التمويل العقارى، ومنها، «البنك الأهلي - بنك القاهرة- بنك مصر- بنك ناصر الاجتماعي- البنك العربي الأفريقي الدولي- البنك التجاري الدولي- البنك العقاري المصري العربي- البنك المصرى الخليجي- الشركة المصرية للتمويل العقاري- بنك الاتحاد الوطني- بنك الاستثمار العربي- بنك التعمير والإسكان- بنك التنمية الصناعية- بنك الشركة المصرفية العربية- بنك القطري الوطني الأهلي- بنك الكويت الوطني- بنك المصرف المتحد- بنك بلوم- بنك فيصل الإسلامي المصري».

الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودى الدخل

وبحسب البنك المركزى فإنه يجب أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة محدودى الدخل، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة

وحدد المركزي شروط صافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة، كل تلك الشروط لمتوسطى الدخل.

المستفيد مصري

وبحسب المركزي، فإنه يشترط أن يكون المستفيد من المبادرة مصرى الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة، بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل.

وأكد البنك المركزي أنه يجب أن تكون الوحدات محل التمويل بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

تحقيق العدالة المجتمعية

وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من المبادرات التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.