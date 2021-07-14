عاجل.. «المركزي» يعطل العمل في البنوك 6 أيام اعتبارا من الإثنين

أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في البنوك العاملة بالسوق المصرية، اعتبارا من الإثنين المقبل 19 يوليو 2021، وتنتهي الخميس 22 يوليو، على أن يستأنف العمل صباح الأحد الموافق 25 يوليو 2021، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هـ، ومن المقرر تعطيل العمل في البورصة المصرية - بحسب مصادر - خلال هذه الفترة أيضا.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1625 لسنة 2021، بأن تكون الفترة من يوم الإثنين 19 يوليو 2021 ليوم السبت 24 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويبدأ الموظفون اعتبارًا من يوم 19 يوليو الحالي إجازة عيد الأضحى، حتى 24 يوليو من نفس الشهر، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون تلك الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

وقال مصدر حكومي، إنّه طبقا لقوانين العمل والخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون العمل الموحد للعاملين بالقطاع الخاص ورقمه 12 لسنة 2003، فإجازة العيد «الكبير» 2021 ستكون 6 أيام بأجر كامل للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام والأعمال العام، و5 أيام للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ العاملين في القطاع الحكومي يحصلون على راحة أسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وإجازة عيد الأضحى تبدأ من الإثنين حتى الخميس، ويتبقى يوم الأحد فقط هو يوم العمل الوحيد وسط الأسبوع المقبل، وهو ما كان ينتظره موظفو القطاع العام، بإصدار قرار بضمه إلى أيام إجازات العيد لتصبح 9 أيام، ليستفيد الموظفون في القطاع العام والخاص بأكبر عدد من أيام الإجازة المتصلة خلال الأعياد، كما حدث في السابق.