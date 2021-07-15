«أوقاف مطروح»: لن يسمح بإقامة صلاة العيد في الشوارع والحدائق والساحات

عقد الشيخ حسن محمدعبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، اجتماعا مع رؤساء الأقسام ومديري إدارتي شرق وغرب مطروح وأعضاء لجنة المتابعة، بحضور الشيخ محمود عمر الفاروق، مدير الدعوة، والشيخ محمد مصطفى، مدير المساجد الحكومية والمتابعة، وناقش الاجتماع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وضوابط صلاة العيد حيث ستقام في المساجد التي بها شعائر الجمعة فقط دون غيرها، مع الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الاحترازية ولن يسمح بإقامة أي شعائر لصلاة العيد في الشوارع أو الحدائق والساحات.

صلاة عيد الأضحى.. يسمح للسيدات في المصلى بإشراف واعظة

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن شروط صلاة العيد للنساء يسمح لهن بصلاة العيد في المصلى الذي تشرف عليه واعظة أو مشرفة متطوعة، وتكليف إدارة الدعوة والمتابعة بعمل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وتكلف كل إدارة أوقاف بلجنة فرعية لمتابعة سير العمل خلال صلاتي العيد والجمعة التي تليها حرصا على انضباط العمل والتزام التعليمات، متوجها بالشكر لأصحاب الفضيلة على عملهم بروح الفريق وجهودهم في جمع صكوك الأضاحي التي تشهد إقبالا غير مسبوقا في مطروح، آملاً في المزيد خلال ما بقى من بعد أن تخطت مديرية أوقاف مطروح 400 صك أضحية حتى اليوم.

صلاة عيد الأضحى.. متابعة جاهزية المساجد بمطروح

وذكر وكيل وزارة الأوقاف بمرسى مطروح أن هناك متابعة من خلال التفتيش بمديرية الأوقاف، وإدارة المساجد للمرور على المساجد بمعاونة مديري الإدارات، للوقوف على مدى جاهزية المساجد لصلاة العيد، ويبلغ عددهم 188 مسجدا بنطاق المحافظة، والقيام باستعدادات جميع المساجد التي جرى تحديدها طبقا للشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.