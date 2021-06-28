شروط صلاة العيد للنساء: فتح المصليات بإشراف واعظة بالأوقاف

شروط صلاة العيد للنساء، يبحث عنها الكثيرون مؤخرا مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2021، وحددتها وزارة الأوقاف للنساء، قبيل موعد العيد.

وشملت شروط صلاة العيد للنساء، أنه لا تفتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

شروط صلاة العيد للنساء

وأكدت وزارة الأوقاف أنه ضمن شروط صلاة العيد للنساء، عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

حكم صلاة العيد للنساء

من جهته، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن صلاة العيد للنساء ليست واجبة على المرأة، لكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك.

وأكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، أن «خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى، وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك».

ماذا قال الرسول عن شروط صلاة العيد للنساء

وعن شروط صلاة العيد للنساء، استشهد «الأطرش» بما ورد في الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أُمِرنَا - وفي رواية أمَرَنا ؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين».

وأضاف أنه في رواية الترمذي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله: إن لم يكن لها جلباب، قال: «فلتعرها أختها من جلابيبها»، متفق عليه.

وأوضح رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أنه في رواية النسائي: قالت حفصة بنت سيرين: «كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى».