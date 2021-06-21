كيف تصلي صلاة العيد الأضحى والفطر؟.. وزير الأوقاف يجيب

«كيف تصلي صلاة عيد الأضحى والفطر؟».. سؤال يطرحه الكثيرون مع اقتراب عيد الأضحى 2021، وهو ما أجاب عنه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في فيديو له عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، يجيب فيه عن كيف تصلي صلاة العيد الأضحى والفطر، قائلا إنّ صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله ﷺ، تصلى في الساحات والمساجد الجامعة، لكن إن حال وباء كورونا دون تأديتها في الساحات جماعة كما هو الحال هذا العيد، يجوز للمسلم أن يؤديها في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفي وقتها المعلوم.

كيف تصلى صلاة العيد الأضحى والفطر

وعن كيفية أداء صلاة العيد الأضحى والفطر في المنزل، قال إنّه يسن للمسلم أن يستعد لصلاة العيد بالاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب، وأن يبدأ يوم العيد بتناول تمرات وترا: ثلاثا أو خمسا مثلا، كما كان يفعل ﷺ، مشيرا إلى أنّ وقت صلاة العيد الأضحى والفطر، يبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة، ويستمر إلى قبل أذان الظهر بثلث ساعة كذلك، فإذا دخل وقت الظهر فلا تصلى؛ لفوات وقت أدائها.

شرح لصلاة العيد

وتابع بشأن (كيف تصلى صلاة العيد الأضحى والفطر): «فإذا استعد المسلم وأهل بيته لصلاة العيد بهذه السنن، جلسوا جميعا في مصلاهم يكبرون الله سبحانه بصيغة التكبير المعلومة؛ فرحا بالعيد، وشكرا لله سبحانه أن وفقهم لصيام رمضان وقيامه وطاعاته إلى أن يقوموا لأداء صلاة العيد. فإذا قاموا لأدائها صلوها دون أذان ولا إقامة ولا صلاة سنة، وإذا كان للرجل زوجة وأولاد من الذكور والإناث؛ وقف الذكور خلفه في صف، ووقفت الزوجة والبنات خلف الذكور في صف آخر.

وأوضح أنّ صلاة العيد ركعتان، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، ثم يكبر 7 تكبيرات -غير تكبيرة الإحرام- يرفع فيهن يديه ويجعلهما حذو منكبيه، ويفعل المأمومون مثله، ويستحب أن يجعل الإمام بين كل تكبيرة والتي تليها وقتا يكفي لقول المأمومين وقوله: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر).

واستكمل في شرح صلاة العيد الأضحى والفطر ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يستحب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود.

واختتم: «ثم يقوم للركعة الثانية ويكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يستحب أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يجلس للتشهد ويسلم».