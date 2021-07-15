هتك عرض 4 رجال.. المشدد 16 سنة لـ«طبيب الأسنان المتحرش بالرجال»

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة «زينهم»، بمعاقبة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، والمعروف إعلاميًا باسم «الطبيب المتحرش بالرجال»، بالسجن المشدد لمدة 16 عاما عن جميع التهم الموجة إليه، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض 4 رجال.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية كل من المستشار إبراهيم الميهي، والمستشار خالد مصطفى، وأمانة سر أحمد الهادي وأحمد حسنين.

إلقاء القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، قد ألقت القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش في يناير الماضي، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ليتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة الدقي، حيث دائرة القبض عليه، وتحرير محضر، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة.

باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، ثم أحالته فيما بعد إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة «زينهم»، وذلك بعدما وجهت له النيابة تهمة التحرش وهتك عرض 4 رجال بالقوة.

ونشرت النيابة بيانًا حول الواقعة، قالت فيه: إن المتهم ثبت عليه تهمته بعدما استمعت النيابة إلى شهادة 6 شهود، شهدوا جميعهم ضده، بالإضافة إلى فحص عدد من مقاطع الفيديو المصورة له.