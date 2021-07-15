آخرها عقار فيصل.. من الأحذية للسجاد تعددت الأسباب والحرائق واحدة

عدة وقائع شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة بانهيار عقارات، ما يصل حد الحريق، بسبب وجود محال تجارية بها، دون الالتزام بشروط الأمان والسلامة في البناء، آخرهم ما حدث مساء أمس، بـ حريق عقار فيصل في منطقة الطالبية، والذي استمر نحو 4 ساعات متواصلة.

تفاصيل حريق عقار فيصل

بعد ليلة دامية شهدها شارع فيصل، كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن الحريق نشب في معرض سجاد يقع في الطابق الأرضي بعقار سكني مكون من 12 طابقا، في ميدان الساعة بمنطقة فيصل، دائرة قسم شرطة الهرم، حيث نشب في معرض السجاد، وامتد إلى 4 طوابق بالعقار، وتسببت النيران في احتجاز أسرتين داخل شققهم السكنية، وتمكنت القوات من إنقاذهم، ورحجت التحريات بأن الحريق الذي نشب في عقار ميدان الساعة فيصل الطالبية، بسبب ماس كهربائي، أدى إلى اندلاع النيران، وأسفر عن احتراق معرض السجاد بالكامل، واحتراق أثاث عدد من الشقق السكنية.

واستمر الحريق لمدة 4 ساعات متواصلة حتى تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة عليه، وجرى إنقاذ أسرتين بواسطة سيارة بسلم هيدوروليكي، كما نجحوا في إخماد ألسنة اللهب في عقار فيصل، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

حريق عقارين بفيصل وكرداسة بسبب مصنع أحذية

وقبل ذلك، تكررت الواقعة في فيصل أيضا، حيث أنشأ صاحب العقار مخزنًا للأحذية وزاول نشاطه دون ترخيص، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والمخاطر الكيميائية بالمخزن رغم علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية، ما نتج عنه احتراقه لمدة أكثر من 4 أيام وإخلاء المنطقة بالكامل والعقارات المجاورة له.

وجرت عملية إزالة العقار بطريقة التفجير، حيث أكد محافظ الجيزة، أن العقار الذي جرت إزالته مخالف ورفض طلب التصالح المقدم من مالكه وذلك لتعديه علي حرم الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن الإزالة جاءت بناءً على توصيات كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومركز بحوث البناء ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وفي فبراير الماضي، انهار عقار مكون من 23 طابقًا في كرداسة بشكل جزئي بسبب حريق مصنع ومخزن للأحذية، ما تسبب في تعطيل حركة السير على الطريق الدائري، وعلى إثره أخلت الأجهزة الأمنية الجيزة، بالتنسيق مع المحافظة 4 عقارات ملاصقة لحماية السكان.

وأسفرت التحريات عن أن المخزن عبارة عن 3 طوابق على مساحة نحو 1000 متر، حيث لا تتوافر به وسائل الأمن الصناعي من معدات إطفاء الحرائق؛ وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصنع ملابس يسقط عقار جسر السويس

وفي مارس 2021، في الساعة 3 فجرا، انهار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب بنطاق حي السلام 1، أسفرت عن إصابة 24 حالة و8 حالات وفاة، ثم كشفت التحريات عن أن مصنع ملابس في الطابقين الأرضي والأول وتعديلات في أساسات العقار كانت السبب الرئيسي، في انهياره.

أستاذ تخطيط عمراني: تراخيص البناء تمنع إقامة محال أسفل العقارات.. والتحول الرقمي سيتصدى لذلك

فيما أكد الدكتور هاني أبو العلا، أستاذ جغرافيا العمران ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة الفيوم، والخبير بهيئة التخطيط العمراني، أن انهيار واحتراق العقارات بسبب وجود محال تجارية بها، هي واقعة متكررة بالبلاد وفي أكثر من مكان.

وأوضح «أبو العلا»، لـ «الوطن»، أن شروط البناء لا تتضمن على الإطلاق منح ترخيص بوجود محال تجارية أسفل العقارات، حيث يمنع ذلك لحماية المواطنين والسخان خوفا من تلك الحوادث.

وتابع أن بعض مالكي العقارات يلجأون بعد الحصول على تراخيص البناء، بتحول الرخصة أو بناء المحل دون ترخيص بالعقار، للمحايلة على القانون، عبر تحويل الجراجات الموجودة أسفلها لتلك المنافذ، فضلا عن تجاهل الالتزام وسائل الأمن الصناعي من معدات إطفاء الحرائق.

ولمواجهة تلك الظاهرة، أشار إلى أنه يحتاج للتدقيق والمراجعة السريعة مع ثورة التحول الرقمي التي ستمكن من كشف تلك المخالفات وتحديد الفجوة بين الترخيص والتصريح بالبناء والتصدي لها سريعا.