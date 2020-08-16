بائع التين الشوكي صاحب واقعة "اللودر": عايز أشتغل في نادي الزمالك

قالت عزت الزاهي، بائع التين الشوكي، إنه يعمل منذ 20 عاماً في بيع التين الشوكي، وينتظر هذا الموسم من العام للعام، وعقب انتهاء الموسم يعمل عامل بناء، وتابع: "أنا بستنى موسم التين الشوكي من السنة وبترزق والحمد الله.. وباقي السنة بشتغل في الفاعل والمعمار"، مؤكدا أنه زملكاوي ويناشد النادي لتشغيله حتى لو عامل قمامة.

وأضاف "الزاهي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يعول أسرة مكونة من أربعة أفراد، ويجني قوت يومه من خلال العمل اليومي.

وعن واقعة موظفة القاهرة التى إهانته، قال بائع التين الشوكي: "أقسم بالله العلي العظيم لم أشتمها ويشهد عليا الله سبحانه وتعالى.. وفي نهاية الأمر أنا لا أتمنى لها الأذى.. ولو هنطبق القانون منموتش بعضنا.. تقولى إمشى وأنا همشي لكن تخش فيا باللودر.. إحنا بنى آدمين فى الآخر.. اللودر خبطنى فى رجلى بس معورنيش".

وأكد بائع "التين الشوكى"، أنه يحترم القانون وفى ذات الوقت يسعى إلى جنى قوت يومه من أجل الإنفاق على أسرته، وتابع:" أنا بحترم القانون ..الحكومة فوق راسي.. وأنا بناشد رئيس نادى الزمالك أنه يشغلنى فى النادى حتى لو هلم زبالة.. أنا زملكاوى وكل عائلتى زملكاوية".

هاني يونس: الحكومة صرفت تعويضات لبائع التين بعد واقعة إهانته

علق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على واقعة إهانة بائع "التين الشوكي"، قائلاً: "هناك فارق بين تطبيق القانون والتعسف فى تطبيقه وكان يجب على الموظفة أن تتعامل بالقانون دون تعسف وهذا ما عرضها للمساءلة".

وشدد يونس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن مساعد وزير الإسكان استدعى البائع وقام بتعويضه عن خسائره في هذه الواقعة، "استدعى المواطن وعوضه بأكثر بكثير من قيمة التين، ورغم ذلك مستمرين ومصرين على تطبيق القانون ولكن دون إهانة أحد".

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة توازن في تطبيق القانون ولا تتعسف في تطبيقه، وتابع: "ومستمرين في مواجهة كافة المظاهر العشوائية حتى لا تنتقل إلى المدن الجديدة".