حديث الصباح.. حياة كريمة والطقس خلال العيد والبلازما

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تناولته برامج «توك شو» الصباحية، اليوم الخميس، خلال فقراتها ومداخلاتها الهاتفية المختلفة؛ إذ سلطت القنوات الفضائية الأضواء على حالة الطقس واحتفالية مبادرة حياة كريمة والمبادرة الرئاسية للتبرع بالبلازما.

تفاصيل حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد، عن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى 2021، قائلة إنّه بدايةً من يوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ستنخفض درجات الحرارة قليلا، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية، حيث ستصل العظمى بالقاهرة 37 و36 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الخميس، أنّ درجات الحرارة على السواحل الشمالية خلال أيام العيد من أفضل المناطق، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 و31 درجة مئوية، لكن نسب الرطوبة في المقابل مرتفعة للغاية، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

تفاصيل احتفالية مبادرة حياة كريمة

قال أحمد سعيد مسؤول الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة، إنّ احتفالية مبادرة حياة كريمة ستشهد بعض المفاجآت وتكريم بعض الأسر، حيث تتضمن احتفالية مبادرة حياة كريمة عرضا فنيا سينال إعجاب كل المدعوين، فضلا عن عرض بعض الإنجازات للمبادرة على الأرض وتحديدا في تطوير 11 قرية، لافتا إلى أنّ فكرة مبادرة حياة كريمة بدأت في عام 2019 حيث أطلقت في المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة في يوليو 2019، ولقيت ترحيبا كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة كل الجهات.

وأضاف سعيد خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، قبل انطلاق احتفالية مبادرة حياة كريمة، أنّ المبادرة تستهدف رفع كفاءة الحالة المعيشية في قرى الريف المصري، خاصة بعدما كان هناك أوجه قصور في توصيل بعض المرافق والخدمات لهم، لكي يشعر المواطن المصري بأنّه يحيا حياة كريمة.

وأردف أنّ المبادرة انطلقت بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل وزارات الدولة المصرية، ثم تحولت المبادرة إلى مؤسسة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية، متابعا: «المرحلة الأولى استهدفت القرى التي تزيد فيها نسبة الفقر عن 70%، ثم انتقلنا إلى القرى متوسطة الفقر من 50% إلى 70%، وسننتقل بعد ذلك إلى مجموعات القرى التي تقل عن 50%».

التضامن: مبادرة حياة كريمة تستهدف التنمية وتمكين الأسر

من جانبه قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي ومشرف برنامج «فرصة»، إنّ حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية مبادرة حياة كريمة اليوم، يؤكد أن القيادة السياسية تهتم بقضية الحياة الكريمة للمواطن المهمش في المناطق النائية، والتي لم تهتم بها الدولة تاريخيا.

وأضاف «الشبراوي»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، اليوم الخميس، أنّ مبادرة حياة كريمة تمثل منظومة خدمات بشكل متكامل ومتزامن، حيث ستُفعل وزارة التضامن الاجتماعي القوائم الخاصة بالأشخاص القادرين على العمل من شبكة الحماية الاجتماعية أو المهمشين، وإقامة جلسات تحفيز وتشجيع وتعديل سلوكيات لهم.

ولفت إلى أن وزارة التضامن ستهيأ الأرضية للدراسات المسحية عن فرص التنمية الاقتصادية الموجودة بالقرى، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، ولاسيما وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات، والتي يوكل إليهما تشجيع وتحفيز وتهيئة البيئة التي تدعم الأشخاص للمشاركة في الإنتاج القومي كمنتجين وكموظفين.

أستاذ مناعة يكشف الفوائد الصحية للتبرع بالبلازما

كشف الدكتور أشرف العقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، الفوائد الصحية للتبرع بالبلازما، قائلا إن البلازما هي السائل الذي يحمل خلايا الدم، ويجعله يدخل في الدورة الدموية، ويصل إلى جميع خلايا الجسم.

وأضاف «العقبة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، أن سائل البلازما يحتوي على كم كبير للغاية من المكونات، منها مكونات بروتينية مهمة مثل «الزلال»، والذي يمنع الارتشاح وحدوث التورمات، كما يتكون من «الجلوبلين»، وهو المسؤول عن الأجسام المضادة التي تقاوم الأمراض وتساعد الأجسام على التخلص من المشكلات والأمراض التي تسببها الميكروبات والفيروسات، كما أن سائل البلازما يحمل عوامل التجلطات، والتي تساعد الدم على أن يظل في حالة سائلة طوال الوقت.

وأشار إلى أن البلازما تتكون من مكونات، ويتم استخراج مشتقات من هذه المكونات لاستخدامها في علاج الأمراض المختلفة، وهذه المشتقات لكي يتم استخلاصها ووجودها بشكل مُركز يحتاج لتكنولوجيا مرتفعة ووسائل دقيقة لفصل لهذه المكونات والمشتقات.