وظائف شاغرة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة برواتب تتجاوز مليون جنيه سنويا

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للعمل لديها بشروط ورواتب محددة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، على النحو التالي:

وظيفة حرس Guard (All Interested Applicants)

- مدة العمل في الوظيفة هى دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- يتقاضى راغب الوظيفة راتبًا بقيمة 87,598 دولار في السنة، ما يعادل 1372557.03 جنيه مصري.

- ينتهي التقديم في تاريخ 25 /07 /2021.

- للتقديم للوظيفة اضغط هنــا.

وظيفة مُنجد Upholsterer - All Interested Applicants

- مدة العمل في هذه الوظيفة دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- يتقاضى الموظف راتبًا بقيمة 94,777 دولار في السنة، ما يعادل 1485043.47 جنيه مصري.

- تاريخ انتهاء التقديم 27 /07 /2021.

- للتقديم للوظيفة اضغط هنــا ولمعرفة باقي الشروط.

وظيفة ممرضة مسجلة Registered Nurse (USEFMs ONLY)

- تقيم الممرضة دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- تتقاضى راتب 47,619 دولار في السنة، ما يعادل 746133.40 جنيه مصري.

- تاريخ إغلاق التقديم 21 /07 /2021.

- للتقديم للوظيفة ولمعرفة باقي الشروط اضغط هنــا.

وظيفة ممرضة مسجلة Registered Nurse (WAE) (USEFMs ONLY)

- تقيم الممرضة دوامًا كاملًا 40 ساعة / أسبوع.

- تتقاضى راتبًا بقيمة 47,619 دولار في السنة، ما يعادل قرابة 746133.40 جنيه مصري.

- تاريخ إغلاق التقديم 21 /07 /2021.

- للتقديم للوظيفة ولمعرفة باقي الشروط اضغط هنــا.

وظيفة ميكانيكي سيارات Automotive Mechanic

- يجب أن يقيم الميكانيكي راغب الوظيفة دوامًا كاملًا 40 ساعة / أسبوع.

- يتقاضى الموظف راتبًا بقيمة 111,240 دولار في السنة، أي ما يعادل 1742999.20 جنيه مصري.

- تاريخ إغلاق التقديم 27 /07/ 2021.

- للتقديم للوظيفة ولمعرفة باقي الشروط اضغط هنــا.

وتطرح السفارة الأمريكية بالقاهرة عددًا من الوظائف الشاغرة لمنح العمالة المصرية فرصة للعمل داخل الجهة الدبلوماسية.