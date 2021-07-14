وظائف خالية بعدد من البنوك والمؤسسات المصرفية: اعرف الشروط

أعلن عدد من البنوك والشركات العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن عدد من الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهارات وخبرات معينة، بالإضافة لمهام ومسؤوليات يجب أن يتسم بها الراغب في الحصول على الوظيفة، وكشف كلا من بنك «HSBC» وشركة فيزا، عبر مواقعهما الإلكترونية، عن تفاصيل وشروط الوظائف الخالية، كالآتي:

وظائف HSBC

أعلن بنك HSBC عبر موقعه الإلكتروني، عن حاجته إلى عدد من الوظائف الخالية، منها Operational Taxes Manager، وProcessor Acct Servicing and Mnt و GSC's، إضافة إلى Associate – GBB Client Servicing GSC's.

تفاصيل وظيفة Operational Taxes Manager

- آخر موعد للتقديم: 2 أغسطس 2021.

- أن يكون أخصائي ضرائب مؤهل (يفضل محاسب قانوني أو معهد معتمد للضرائب أو ما يعادله).

- لدية معرفة متخصصة وخبرة في ضرائب الشركات.

- يملك الوعي التجاري والحكم السليم.

- مهارات قوية في الاتصال وحل المشكلات وإدارة المشاريع.

- القدرة على العمل تحت الضغط للمطالبة بالمواعيد النهائية، وبالتالي فإن مهارات التنظيم وإدارة الوقت أمر لا بد منه.

- إنهاء جميع الأمور الضريبية ومراقبة المدفوعات لمصلحة الضرائب وإجراء تسوية ضريبية لتحديد المبالغ المستحقة إلى/ من مصلحة الضرائب.

تفاصيل وظيفة Processor Acct Servicing and Mnt وGSC's

- آخر موعد للتقديم: غير محدد.

- التحدث باللغة الإنجليزية وفهمها بطلاقة، وكتابة الرسائل والتقارير التجارية.

- معرفة / مهارات مكتبية متوسطة إلى عالية (خاصة برنامج Excel).

- الخبرة السابقة في العمليات المركزية واسعة النطاق أمر مرغوب فيه.

- المرونة في العمل في المناطق الزمنية حسب ما تتطلبه الأعمال.

- معالجة إكمال طلبات العملاء في الوقت المناسب، واكتساب وتحديث المعرفة بالإجراءات المتعلقة بالعمليات ذات الصلة.

تفاصيل وظيفة Associate – GBB Client Servicing وGSC's

- آخر موعد للتقديم: غير محدد.

- القدرة على التحدث وفهم اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- صوت عالي ومهارات كتابية.

- القدرة على الفهم بسرعة والقدرة على فهم وتفسير البيانات الرقمية.

- الحد الأدنى من المعرفة الأساسية بالكمبيوتر.

- المرونة في العمل بنظام الورديات.

- حل استفسارات العملاء عبر قنوات متعددة بما في ذلك الدردشة المباشرة والمكالمات والاتصالات عبر البريد الإلكتروني.

وظائف شركة فيزا

كما أعلنت شركة فيزا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية، وهي مدير مبيعات بشروط وتفاصيل هي:

- مبدع ذاتي مع ميل نحو العمل وسجل حافل بالنجاح في تطوير وبناء وإطلاق وتسويق منتجات التكنولوجيا التي تسعد العملاء.

- أكثر من 10 سنوات من الخبرة المتعلقة بالصناعة والمبيعات وإدارة المنتجات وتنظيم الإستراتيجيات أو الاستشارات الإدارية.

- مهارات استماع وتواصل ممتازة (شفهيًا وكتابيًا)، وحضور تنفيذي، يجب أن تكون قادرًا على التفاعل مع كبار المديرين التنفيذيين للعملاء.

- القدرة على شرح المفاهيم التجارية والتقنية المعقدة لجمهور عريض بطريقة ودودة للتأثير ودفع التكيف.

- إظهار القيادة الفكرية والاستعداد للتفكير بشكل خلاق وتحديد طرق جديدة للابتكار والتمييز بين المنتجات مع دليل على نتائج الأعمال الملموسة.

- امتلاك مستوى عالٍ من الاحتراف والمهارات القيادية لبناء علاقات تجارية وثقة واحترام مع شركاء العمل والموردين.

- المعرفة أو الخبرة المفضلة في طرق المصادقة، 3DS / EMV 3DS، حلول البيانات والمخاطر.

- تحقيق أهداف المبيعات القوية لـ VCAS في المنطقة.