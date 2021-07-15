موقع لقاح كورونا في مصر.. خطوات ورابط التسجيل

دشنت وزارة الصحة والسكان موقع لقاح كورونا في مصر، وطالبت المواطنين ضرورة الإسراع في الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع للوزارة، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وهي الخطة التي وضعتها الوزارة للتصدي لأي موجة مرتقب الدخول فيها، محذرة أي جهة تقوم بالترويج لنفسها بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر

وحددت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر، من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان وجاءت الخطوات على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا.

- إدخال الاسم الرباعي.

- إدخال السن والتاريخ المرضي.

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

- يصل الرقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس بعد أخذ اللقاح، مشيرة إلى أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس ولكنها تخفف من حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة.

واعلنت وزارة الصحة والسكان استقرار المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وقالت التقارير الرسمية للوزارة أن الانخفاض الملحوظ في أعداد مصابي فيروس كورونا سيظل مستمر حتي شهر أغسطس، مشيرة إلي أهمية اتباع كافة التدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.