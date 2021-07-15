كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات عن تنسيق الثانوية العامة جميع المحافظات 2021، مؤكدة أن التنسيق يتم على أساس درجات الطالب في امتحانات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة عند التقديم بعد انتهاء التقديم الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنيا، الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2021، وبلغ 230 درجة، و190 درجة للتعليم الثانوي العام خدمات للعام الدراسي الجديد.

تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة الفيوم

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2021، والذي بلغ 230 درجة، وتنسيق الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة الخاصة 200 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة قنا

وفي محافظة قنا، بلغ تنسيق تنسيق الثانوية العامة 2021، موضحة أن الحد الأدنى للتنسيق 248 درجة، مؤكدة أن مدارس الثانوية الخاصة تحدد الحد الأدنى للقبول بها بحسب المعدلات للفصول وكثافتها.

تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة الإسكندرية

وبلغ الحد الأدنى لتنسيق الثانوي التجاري 2021 في محافظة القاهرة للعام الدراسي القادم 2021 / 2022، 225 درجة و255 درجة للقبول بالمدارس أو الفصول المميزة بالمحافظة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة الجيزة

وكشف مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2021، والذي بلغ 218 درجة، لافتًا إلى أن التقديم يتم وفق درجات الطالب في الترم الثاني.

تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة القاهرة

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إن الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2021 بلغ 235 درجة، مؤكدًا أن التنسيق يتم على أساس 4 مراحل متتالية والمرحلة الرابعة للمتخلفين عن التنسيق في المراحل الثلاث.