نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس: تظهر خلال أيام

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، موضحة أنه سيتم الإعلان عن النتيجة يوم 29 يوليو الجاري من خلال هذا الرابط، مؤكدة أنه يُجرى حاليا تصحيح الامتحانات ومراجعة درجات الطلاب، لافتة إلى أن الامتحانات عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس تعلن على موقعها الإلكتروني، لافتة إلى أنه تم رصد عدد من حالات الشغب في الامتحانات وتم تحويلها للتحقيق، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب طوال فترة أيام الامتحانات، موضحة أنه تم تعقيم اللجان الامتحانية بشكل جيد.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية قاربت على الانتهاء، وسيتم اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تمهيدا لإعلانها.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، ستعلن مجمعة، مؤكدة أن نحو 750 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات العملية والتحريرية في المدارس وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات للوقوف على سير الامتحانات.

وأضاف «مجاهد» في تصريحات له، أن غرفة العمليات المركزية التي تم تخصيصها في الوزارة رصدت بعض حالات الغش والشغب، مؤكدا أنه تم التعامل مع هذه الحالات وتوقيع عقوبات رادعة.

وفي سياق منفصل، أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم الحد الأدنى لتنسيق الثانوية الفنية في عدد من المحافظات.