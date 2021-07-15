كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين 2021 للعام الدراسي 2021/2022، موضحة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال هذا الرابط، مؤكدة أنه سيتم فتح باب التقديم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 يوليو الجاري، وحتى يوم الأحد الموافق 2021/8/1، لافتة إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

وأضافت الوزارة أن التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين 2021، يكون للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، مشترطة أن يكون مجموع درجات الطالب «274.5» درجة فأكثر بنسبة تعادل «98%» من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد، هي «اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم».

رابط التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين 2021

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها، بأن التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين 2021، يكون للطالب الحاصل على 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل «95%» من المجموع الكلي، مؤكدة أنه يجب أن يكون الطالب في هذه الحالة حاصل على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

وأوضحت الوزارة أن التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين 2021، يتم بعد إنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع توقيع ولي الأمر عليها، لافتة إلى أن هناك مجموعة من المستندات المطلوبة عند التقديم، وتتمثل في الآتي:

- عدد «2» صورة شخصية حديثة للطالب.

- استمارة التقدم.

- صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة.

- إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارات التعليمية تتولى استلام المستندات المطلوبة بعد مراجعتها بدقة، والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التقدم ثم تجميعها وتسليمها إلى إدارة شئون الطلاب بالمديريات.