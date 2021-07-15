نجل حميد الشاعري يدافع عن حلا شيحة: «بطلوا إلحاد.. مش متقبلين الستر ليه»

دافع الموزع الموسيقي الشاب نديم الشاعري، نجل الفنان حميد الشاعري، عن الفنانة حلا شيحة وتبرؤها من فيلمها الجديد مع تامر حسني «مش أنا»، حيث وجهت انتقادات له معتبرة مشاهدها معه في الفيلم «تغضب الله»، فضلًا عن انتقادها للوسط الفني وتحذيرها لزملائها من ما أسمته بـ«فتنة الشهرة».

نجل حميد الشاعري: «ربوا بناتكم اللي مش عاجبها تصرفات حلا شيحة»

وكتب نديم حميد الشاعري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «في بنات مش عاجبها كلام حلا شيحة، وده بقى قمة الإلحاد».

وتابع: «الجيل الجديد مش متقبل الستر، إلحقوا بناتكم عشان 10 سنين كمان مصر مش حتبقى بلد الإسلام باللي بنشوفه ده، بتتريقي على إيه يا بنتي؟!.. على الستر؟!.. انتي بس مش مصدقة في حد بالقوة دي وإنه ممكن يتغير للأحسن، ربوا بناتكم».

حلا شيحة تتبرأ من فيلمها مع تامر حسني

وكانت حلا شيحة، قد كتبت عبر حسابها على موقع «انستجرام»، قائلة: «تفاجئت بكليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم، وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة، خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود».

وتابعت: «احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا، بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لإني شوفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها، وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان حنا بشر، بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى».

واستطردت حلا شيحة، قائلة: «أنا مش حتكسف من حد، أنا توبت من المشاهد دي، وهي لا تصح، وأنا غلطت وبصلح، وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني، لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح اللي هو مش نجاح أصلًا، علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا».

وتابعت: «الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن، إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وبفكرك يا تامر إنت اللي قولت أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايمًا خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا».