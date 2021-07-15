بالدرجات.. تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2021 بالإسكندرية

حددت الإسكندرية، تنسيق الثانوية العامة 2021 بالمحافظة، وذلك عقب اعتماد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي المقبل 2021/ 2022، بمجموع 225 درجة للمرحلة الأولى لكل مدارس الثانوي العام بالمحافظة، و255 درجة للقبول بالمدارس أو الفصول المميزة بالمحافظة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 في الإسكندرية: تصل إلى 225 درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوي العام

قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن تنسيق الثانوية العامة 2021 الإسكندرية، وضع بمعايير تناسب جميع الطلاب الذين انتهوا من إتمام الشهادة الإعدادية، لافتا إلى أن جميع المدارس ستكون جاهزة لاستلام ملفات الطلاب الجدد في الصف الأول الثانوي، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع تقديم الطلاب ملفاتهم للالتحاق بالمدارس الثانوية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الإسكندرية: تعقيم المدارس ضد كورونا لاستلام ملفات الطلاب الجدد

وأكد سعد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنسيق الثانوية العامة 2021 الإسكندرية، جرى اعتماده من محافظ الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتنسيق القبول بالمدارس المميزة، وعددها 10 مدارس بإدارات المنتزه وشرق ووسط وغرب والعجمي بمعدل مدرستين لكل إدارة إحداها للبنين والأخرى للبنات، بالإضافة إلى عدد 8 فصول مميزة بإدارتي الجمرك والعامرية بمعدل 4 فصول لكل إدارة، 2 بنين و2 بنات، تم تحديد الحد الأدنى للقبول بتلك المدارس والفصول المميزة بمجموع 255 درجة، ولا يوجد استثناء لهذا المجموع في تلك المدارس.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الإسكندرية: سيتم تحديد الأماكن الشاغرة بعد إنتهاء المرحلة الأولى من التنسيق

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن تنسيق الثانوية العامة 2021 بالإسكندرية، سيتم تحديد الأماكن الشاغرة عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى بجميع الإدارات التعليمية، وسيعلن الحد الأدنى للدرجات فيما يخص المرحلة الثانية طبقا لعدد الأماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفنى، لإتاحة فرصة للطلاب من أصحاب الدرجات الأقل.

تنسيق الثانوية العامة 2021 في الإسكندرية: إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنسيق الفترة المقبلة

وفي سياق آخر، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، مشيراً إلى أنه تم رصد 115 حالة غش في الأسبوع الأول من إنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماماً ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.