بالدرجات.. تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2021 الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تنسيق الثانوية العامة 2021 الجيزة، مؤكدة أن المحافظ اعتمد الحد الأدنى بـ 218 درجة، وأن التنسيق يتم على أساس درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية دون احتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول المجمع، ويتم إلكترونيًا بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الجيزة: الحد الأدنى 218 درجة

وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على أن تنسيق الثانوية العامة 2021 الجيزة، يجب على جميع الطلاب ضرورة اتباع الخطوات بدقة شديدة عند التقديم على الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقيًا في لجان مؤمنة تمامًا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الجيزة: سيتم احتساب درجات امتحان التيرم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية

وتابعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بأن تنسيق الثانوية العامة 2021 الجيزة، جرى اعتماده بعد الانتهاء من إحصاء المجمع التكراري، منوهة إلى أنه جرى تحديد الحد الأدنى لمدارس ناصر الثانوية الصناعية بنين، والعياط الثانوية الصناعية بنات بـ190 درجة، 265 لمدارس الصناعية بنظام الخمس سنوات، وحدد محافظ الجيزة 210 درجات لأكاديمية الفنون التكنولوجية التطبيقية واعتمد تنسيق التعليم الزراعي بحد أدنى 195 درجة للجيزة الزراعية.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الجيزة: جري اعتماده عقب الإنتهاء من إحصاء المجمع التكراري

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إلى أن تنسيق الثانوية العامة 2021 الجيزة، أُعلن منذ أيام قليلة، موضحة أن الدرجة العظمى للشهادة الإعدادية هي 280 درجة، مؤكدة أنه تم اعتماد الحد الأدنى للتعليم الصناعي بـ235 درجة و200 درجة لمدرسة إمبابة الصناعية بنين، و200 درجة للعام و195 درجة للمهني، كما تم اعتماد تنسيق مدرسة الميدان الصناعية للعام 205 درجات.