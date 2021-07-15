موقع وزارة الصحة المصرية للحصول على لقاح كورونا.. رابط وخطوات التسجيل

طالبت وزارة الصحة والسكان، من المواطنين ضرورة حجز لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة المصرية، مشيرة إلى أنه سيكون من خلال موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة ويمكن الدخول من هنا وعلى المواطنين إدخال بياناتهم بطريقة صحيحة، محذرة من أي جهة تقوم بالترويج لنفسها بأنها تقوم بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مشددة على بأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تقوم بذلك.

وتابعت الوزارة، في تقرير رسمي لها، بأن لقاح كورونا يعمل على تخفيف حدة أعراض الفيروس، ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل علي التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوي محافظات الجمهورية، حيث وصل عدد مراكز تلقي لقاح كورونا علي مستوي محافظات الجمهورية لـ429 مركزا، كما أشارت إلى أنها تسعى لإنشاء مركز كأرض المعارض في محافظات الجمهورية لاستقبال أكبر عدد ممكن من المواطنين يوميًا.

خطوات تسجيل لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان وجاءت الخطوات علي النحو التالي:

- إدخال الاسم الرباعي.

- إدخال السن والتاريخ المرضي.

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

- يصل الرقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الحصول علي لقاح كورونا في المنازل من خلال التواصل مع الخط الساخن للوزارة ، وحددت الفئات المخصص لها أخذ لقاح كورونا وهم المواطنون غير القادرين على الحركة.