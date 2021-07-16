كل ما تريد معرفته عن شروط الحصول على وحدة سكنية من الأوقاف

تطرح وزارة الأوقاف على فترات متباعدة شققا سكنية، معروفة بـ«شقق وزارة الأوقاف» فإذا أردت أن تحصل على وحدة منها، فهناك مجموعة من الإجراءات والمستندات الواجب توفرها للحصول على الوحدة، وتستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

الإجراءات

1) الذهاب إلى هيئة الأوقاف وفقًا للإعلان أوالمزاد.

2) شراء كراسة الشروط.

3) ملء نموذج الطلب.

4) انتظار القرعة والإستلام حسب الأولوية.

5) دفع 25%من ثمن الشقة.

6) معرفة تقسيط باقي ثمن الشقة حسب كراسة الشروط.

7) الاستلام.

المستندات المطلوبة للحصول على شقق وزارة الأوقاف

1) كراسة الشروط.

2) طلب تمليك.

وبمجرد الانتهاء من توفير المستندات اللازمة والشروط التي تنص عليها كراسة الشروط وتسليمها إلى أقرب مديرية أوقاف، فإنه يتم استلام الطلب والنظر فيه، دون تحديد مد زمنية معينة.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت من قبل على لسان الدكتور عبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة نحجت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من استرداد أعيان وقفية تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات جنيه، حيث تم استرداد هذا العام 36 وقفا يقدر بقيمة 880 مليون جنيه، تعرضت لعملية وضع يد من قبل أشخاص، مؤكدا أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم.

وأوضح «حسن» أن الوزارة استطاعت تحقيق قفزة كبيرة فى الإيرادات، حيث حققت مليارا و800 مليون جنيه هذا العام مقارنة بقمية الإيرادات في 2014-2015 والتي بلغت حوالي 626 مليون جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات هذا العام بنسبة 186%، وهو الأمر الذي انعكس على تحسين دخول الأئمة حيث وصل إجمالي دخل الإمام حديث التعيين على الدرجة الثالثة والحاصل على الدكتوراة إلى 4975 جنيها، كما أنه تم تجديد وصيانة وفرش ما يقرب من 6500 مسجد بتكلفة أكثر من 3 مليارات جنيه.