رفع درجة الاستعداد لاستقبال نزلاء المنشآت الفندقية والسياحية في العيد

رفعت وزارة السياحة والآثار درجة الاستعداد لمراقبة أداء المنشآت الفندقية والسياحية خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على التواجد بالفنادق والمطاعم السياحية بجميع مدن الجمهورية.

غرفة عمليات لمتابعة أداء المنشآت الفندقية والسياحية خلال العيد

وقال على حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة أعدت غرفة عمليات لمراقبة أداء كافة المنشآت السياحية والفندقية، خلال تلك الإجازات، وتلقي أية شكاوى من سياح أو مواطنين حال تعرضهم لأية مشكلات.

وأضاف لـ«الوطن» أن لجان وزارة السياحة والآثار المفاجئة ستستمر في التفتيش علي المنشآت الفندقية والسياحية خلال أيام العيد، لافتا إلى أنه سيتم التأكد من مدى تطبيق المطاعم والمنشآت السياحية للإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل فضلا عن سلامة وجودة الغذاء المقدم للزوار، لافتا إلى أن المنشآت والمطاعم التي سيثبت مخالفتها لأي من ضوابط التشغيل سيتم تحرير مخالفات لها وتوقيع عقوبات عليها تصل إلى إغلاق المنشأة مع توقيع غرامة مالية فورية.

الفنادق مستعدة لإجازات العيد

ومن جهته قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق المصرية مستعدة لاستقبال النزلاء خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار، ستستمر في جولاتها التفتيشية المفاجئة على المنشآت الفندقية خلال إجازات العيد.

وأضاف أنه نظرا للإقبال الكبير المتوقع علي الفنادق خلال تلك الإجازات، فقد تم التأكيد علي المنشآت الفندقية بجميع محافظات الجمهورية بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل والبعد عن قائمة الخدمات المحظور تقديمها بالفنادق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن قائمة المحظورات تشمل حظر تقديم الشيشة بالمطاعم الموجودة داخل المنشآت الفندقية، وحظر فتح صالات الديسكو والملاهي الليلية، وحظر إقامة كافة الاحتفالات والفعاليات الفنية والثقافية التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة من المواطنين، وكذلك حظر إقامة الأفراح وحفلات الخطوبة والزفاف بالقاعات المغلقة، وأيضا عدم تجاوز نسب استقبال النزلاء بالفنادق عن النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء والمحددة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوي للفندق.