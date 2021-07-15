استعدادات عيد الأضحى 2021 في محافظة مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن استعدادات عيد الأضحى في محافظة مطروح تشمل مختلف القطاعات، منها رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً، مع التشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، ترصد على مدار الساعة، وتتلقى الاستفسارات من المواطنين، وتتصل مباشرةً بجميع الأجهزة المعنية، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للحل الفوري.

استعدادات عيد الأضحى في محافظة مطروح.. زيادة المعروض من اللحوم

وأعلن محافظ مطروح على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مع توافر السلع والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها في المجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين بأسعار أقل من الأسواق، تحت إشراف المحافظة ووزارة التموين، وتتراوح ما بين 85 جنيهاً لكيلو اللحوم البقري الطازجة، والضأن من 95 وحتى 100 جنيه للكيلو، وسعر كيلو اللحوم المجمدة 65 جنيهاً، لافتا إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق من الآن، وحتى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتي يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم.

وأضاف المحافظ أنه سيتم فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، أمام المواطنين خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، واستمرار طرح اللحوم الطازجة بكافة أنواعها وكذلك المجمدة، بالإضافة إلى إقامة شادر لبيع اللحوم البقري طازجة، بجوار إدارة تموين مطروح بشارع المحطة، بسعر 110 جنيهات للكيلو، تحت إشراف مديرية التموين، تيسيراً على المواطنين.

كما وجه المحافظ باستمرار حملات التفتيش على الأسواق والمحلات بمشاركة كافة الجهات المعنية من الطب البيطري والصحة وغيرها، والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع للاستهلاك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة خلال فترة العيد، كما رفعت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح درجة الاستعداد القصوى، من خلال تجهيز 8 مجازر بالمدن الثمانية لاستقبال الأضاحي، من المواطنين بالمجان على مدار أيام العيد، وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوفير كافة الاحتياجات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة.

استعدادات عيد الأضحى في محافظة مطروح.. تجهيز 188 مسجداً

ورفعت محافظة مطروح حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، وإلغاء الإجازات طبقاً لتوجيهات محافظ مطروح، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة العيد مع دفع سيارات إسعاف إضافية إلى أماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ وعلى امتداد الساحل الشمالي، مع تسيير حركة المرور على الطريق الساحلي وداخل المحافظة، والتأكيد على تأمين واستقرار التيار الكهربائي، وتوافر مياه الشرب خلال أيام العيد مع ما تشهده المحافظة من إقبال سياحي في عيد الأضحى.

كما استعدت مديرية الأوقاف بمطروح مع جاهزية المساجد الكبرى على مستوى المحافظة بعدد 188 مسجداً ذات خطيب وإمام من الأوقاف لإقامة صلاة العيد، وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تقام بها صلاة الجمعة، مع استمرار عملية التطهير والتعقيم بجميع المساجد استعداداً لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد.

استعدادات عيد الأضحى في محافظة مطروح.. إقبال من مصطافي الإسكندرية

وتقع محافظة الإسكندرية شرق مطروح، وتتميز بذات الطبيعة والمناخ الساحلي والطقس المتماثل، ويتميز أبناء الإسكندرية في عيد الأضحى بالخروج للتنزه في الساحل الشمالي والمزارات السياحية المختلفة، وزيارة مطروح وقضاء المصيف في إجازة عيد الأضحى، في ظل العلاقات الطيبة بين أبناء إسكندرية وأبناء مطروح، والذى ينعكس من المصاهرة بينهما، والتجارة الداخلية المشتركة، وامتداد أبناء قبائل مطروح في الإسكندرية بمنطقة برج العرب والعامرية، وإقامة العديد من الأسر الإسكندرانية في مطروح، مما يظهر بعض العادات المشتركة بينهما.