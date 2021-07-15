السيسي: لن ننجح حتى نكون على قلب رجل واحد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للشعب المصري: «اسمعوا كلامي، لما بقول فيه قلق بقول ليهم حق، بس لما بلاقي فيه مبالغة في القلق، لأ، لا إحنا مش كدة، لا إعلاميا ولا مفكرين ولا مثقفين، لأ اسمعوا، والله والله والله أنا لازم أحسب كلامي كويس أوي، مش بس الكلام، الكلام والتصرفات».

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة أثناء فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري في استاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن «لازم كلامنا يتوزن بميزان من ذهب، مستقبل البلاد والشعوب مش بالكلام، ده بالعمل والعمل والعمل، وبالمناسبة في كل اللي فات إحنا منجحناش إلا إن إحنا كنا معًا، يعني إيه الكلام ده، يعني أي تحدي إن شئتم إنكم تسموه تحدي لا يمكن ننجح فيه إلا لما نكون كلنا على قلب رجل واحد».