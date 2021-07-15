السيسي في رسالة لإثيوبيا: تعالوا نعمل اتفاق ملزم يحقق لنا الخير جميعا

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه للشعب المصري، وكذلك لإثيوبيا والسودان، عن ملف السد الإثيوبي، قائلًا: «من فضلكم، كلامي لكل الناس، ولكل المصريين، ولكل الأشقاء في إثيوبيا والسودان، تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم، يحقق لنا الخير جميعًا، ونعيش كلنا في سلام وأمان».

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة أثناء فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة»، لتنمية قرى الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، «دي كلمه أنا بقولها، لكل من يهمه الاستقرار والسلام والتنمية، بعيدًا عن أي شكل من الأشكال التهديد، أرجو إن القلق اللي موجود ده يبقى لا يليق بينا تاني، قبل ما يحصل أي حاجة لمصر، يبقى أنا والجيش يروح عشان حاجة تحصل لمصر، غير كده مفيش».