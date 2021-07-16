رئيس التحرير

محمود مسلم

أخبار الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة وشبورة خفيفة ورطوبة على كل الأنحاء

كتب:

يسرا البسيوني
01:21 ص | الجمعة 16 يوليو 2021
أخبار الطقس اليوم

أخبار الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس اليوم الجمعة، وفقًا لخبرائها، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد نهارًا طقسًا شديدة الحرارة، رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما ترتفع نسبة الرطوبة في القاهرة إلى 73%.

أخبار الطقس اليوم

ويقول خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تتعرض البلاد لرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وستكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 39 25

الإسكندرية 33 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 23

مطروح 31 22

السلوم 32 23

سيوة 37 23

بورسعيد 33 26

دمياط 33 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 25

العريش 34 25

رفح 32 24

رأس سدر 40 26

نخل 39 20

نويبع 40 28

طابا 36 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 39 24

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 25

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28.

اقرأ المزيد:

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا.. نسبة الرطوبة تصل لـ88%

درجات الحرارة اليوم الخميس 15-7-2021 في مصر

بلاها تكييف: ملابس تخفِّض الحرارة 5 درجات مئوية

تعرف على درجات الحرارة الأيام المقبلة.. حار رطب يوم وقفة عرفات

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 14-7-2021 في مصر