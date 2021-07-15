«القاهرة الجديدة»: حملات للقضاء على «التوك توك» والإشغالات

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملات مكبّرة، بالتعاون مع القيادات الشرطية ومباحث «التعمير» بالتجمعات (الأول - الثالث - الخامس)، للقضاء على ظاهرة مركبات «التوك توك» و«تروسيكلات» النباشين، وكذا إزالة جميع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة. وأوضح أنه تم شنّ حملة لإزالة جميع الإشغالات والأكشاك والمخالفات على جانبى الطرق الرئيسية بالمحلية الثامنة (إسكان الزلزال)، بالتزامن مع بدء أعمال توسعة الطرق والتشجير بمنطقة التجمع الثالث، تحت إشراف مباشر من المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تنفيذ حملة بمعرفة إدارة الأمن بالتجمع الأول للقضاء على ظاهرة مركبات «التوك توك» وتروسيكلات النباشين بالتجمع الأول، التى أسفرت عن التحفّظ على ٥ مركبات «توك توك»، و٥ «تروسيكلات» نباشين بجهاز المدينة، تحت إشراف المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول.