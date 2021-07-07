بدء العمل بالمقر الجديد لإدارة تصاريح العمل فى القاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بدء العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة بعد استكمال البنية الإنشائية والتكنولوجية، حيث تم تجهيز المبنى بالأماكن اللائقة لانتظار المواطنين مع تخصيص أماكن لذوى الهمم وكبار السن، وتخصيص شاشات للتخاطب معهم، لتزيد بذلك منافذ تقديم الخدمة للمواطنين والتى تصل إلى أربعة وثلاثين منفذاً لتقليل زمن الانتظار مع تطبيق نظام النداء الآلى.

وتابعت: كما تم توفير خدمة عاجلة لاستخراج تصريح العمل للمواطنين فى ذات يوم تقديم الطلب، بالإضافة إلى إمكانية قيام المواطن الموجود خارج البلاد بالتقدم للقنصليات المصرية لتجديد تصريح العمل.

وأضافت: «يرتبط المقر الجديد إلكترونياً بجميع الوحدات الجغرافية لتصاريح العمل على مستوى الجمهورية ما يُسهل على المواطنين استخراج تصريح العمل من أى وحدة دون التقيد بنطاق جغرافى، كما استحدثت الإدارة خدمة إرسال تصريح العمل إلكترونياً إلى كافة منافذ الجمهورية مع إخطار المواطن بحصوله على تصريح العمل عبر رسالة نصية ترسل على هاتفه بالتوازى مع إخطار كافة المنافذ بها التصريح إلكترونياً، بما يتماشى مع المنظومة الرقمية للدولة وبالتالى يسمح لهم بالمغادرة دون شرط حملهم التصريح الورقى، ويمكن للمواطن تجديد تصريح العمل عن طريق موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

يشار إلى أن العمل بديوان الإدارة من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً بما فيها أيام المناسبات والأعياد القومية والدينية.

ويعد المبنى الجديد للإدارة العامة لتصاريح العمل بموقعه المتميز وبنيته التكنولوجية واجهة حضارية تضاف إلى الإنجازات الإنشائية الحديثة للوزارة ويُمثل نقلة نوعية بما يقدمه من خدمة أمنية متميزة للمواطنين وبما يتسق مع استراتيجية وزارة الداخلية نحو الارتقاء بالخدمات الجماهيرية وتقديمها بصورة ميسرة وحضارية.

يشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال، من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات، وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد.