والد حلا شيحة يوجه رسالة لابنته: مقدرش أقول غير إني هسيب الأيام توريها

أبدى الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة، انزعاجه من المنشور التي كتبته ابنته ضد الفنان تامر حسني، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، اعتراضًا على المشاهد التي استعان بها «تامر» في كليب أغنية «بحبك» من فيلم «مش أنا»، الذي يُعرض حاليًا بدور العرض السينمائي.

وقال أحمد لـ«الوطن»: «حلا ابنتي من سذاجتها وطيبتها أصبحت تقول كلام فاضي، فالفيلم تم تصويرها منذ فترة، والفن لا يطلق عليه سوى فن، وإذا كان لديها أي اعتراض كان لابد أن تعترض من البداية».

ووصف شيحة، ماتفعله ابنته «حلا» خلال الفترة الأخيرة بـ«كلام فاضي»، مضيفا «مقدرش أقول غير إني هاسيب الأيام توريها الحقيقة بدون تشويش».

حلا شيحة عن فيلم «مش أنا»: لم ينجح بمعايير الآخرة

وانتقدت «شيحة» نشر تامر حسني الكليب الغنائي، قائلة: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم، وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه هيحترم رغبتي».

وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة، ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی».

وتابعت حلا شيحة: «أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح، وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسيينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

وأكملت حلا شيحة: «إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح. (إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».