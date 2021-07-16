شريهان تنشر صورة من كواليس «كوكو شانيل»: عندي حلم مصدقاه

أعلنت الفنانة شريهان عن عودتها للفن مرة أخرى، وذلك من خلال مسرحية «كوكو شانيل»، التي ستقدمها بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية.

ونشرت شريهان، صورة لها من كواليس العرض على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلقت «عندي حلم مصدقاه وواعدة نفسي أحققه».

وكانت منصة شاهد، قد أعلنت موعد عرض مسرحية شريهان الجديدة: «عشاق المسرحيات الجديدة، كوكو شانيل وهلوسة قريبا.. ابتداءً من 20 يوليو عبر شاهد VIP».

وتتناول قصة المسرحية شخصية «كوكو شانيل»، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، التي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها جرى إرسالها إلى دار للأيتام.

العرض المسرحي «كوكو شانيل»، يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، من إنتاج شركة «العدل جروب».

والمسرحية تمثل عودة للفنانة شريهان بعد غياب دام لأكثر من 30 عاما وهي من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.