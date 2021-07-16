بعد تكريم السيسي اسمه.. أسرة الراحل محمد حسن: الرئيس أعاد لنا الروح

أعربت أسرة الراحل محمد حسن، عضو مكتب نائب محافظ القليوبية، عضو مؤسسة حياة كريمة، الذي أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسمه وروحه، تكريما خاصا، خلال احتفالية حياة كريمة، عن خالص شكرها وامتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا التكريم لابن الأسرة الراحل العام الماضي، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد وسقوطه من شرفة منزلهم بشبرا الخيمة، خلال محاولته إجراء مكالمة تليفون بسبب سوء الشبكة بالمنطقة فاختل توازنه وسقط في الشارع.

وقالت الأسرة في تصريحات صحفية، إن الرئيس أعاد لنا الروح بعد تكريم اسم محمد في هذه المناسبة العظيمة، وخلال حفل كبير بمشروع «حياة كريمة» الذي كان أحد المشروعات التي حلم وعمل فيها الراحل بكل دأب، وكان يتمنى أن يرى ثماره ولكن الموت خطفه.

وأضاف احمد حسن، شقيق الراحل، أن لحظة تسلم شقيقه الأكبر خالد حسن التكريم باسم الراحل محمد حسن من الرئيس السيسي، تكريما لروح فقيد الأسرة، ستظل لحظة لا تُنسى لما فيها من إظهار الرئيس لمشاعر الأبوة والقيادة الحقيقية، مشيرا إلى أن التكريم جاء تتويجا لجهود لم يعرفوا بها من قبل، حيث اكتشوف إرثا كبيرا لشقيقهم كان خفيا عنهم، ولكنه ظهر للنور وظهر معه ما لمسته الأسرة من حب وترحم على روح فقيد العائلة الغالي، داعيا الله أن يجعل ما تركه من إرث في هذا المشروع العظيم لتنمية وخدمة القرى في ميزان حسناته.

وأضاف خالد حسن، شقيق الفقيد الأكبر، الذي تسلم التكريم نيابة عن الأسرة، أن ما حدث لفته إنسانية للرئيس الأب والإنسان، وفريق مبادرة «حياة كريمة» تؤكد أن الدولة لا تنسى أبنائها المخلصين، حتى وإن انتهت حياتهم، وهو ما يُعد اعترافا بجهود الفقيد في هذا المشروع الكبير، الذي كان يحلم أن يراه حقيقة أمامه، ولكن قضاء الله نفذ، وتكريم الرئيس يؤكد أنه أب لكل المصريين، وتأكيد على أن الدولة لا تنكر جهود المخلصين من أبنائها أحياءً وأمواتًا، شاكرا الرئيس علي هذه اللفته الإنسانية الكريمة.

وتابع شقيق الفقيد، أن شقيقه الراحل تمتع بحب الجميع بمحافظة القليوبية بدايوان عام المحافظة الصغير والكبير العاملين، وكذا الوحدات المحلية التابعة لها، وكان تشييع جثمانه مشهدا مهيبا جدا، شارك فيه الجميع تقديرا لعطائه، بسبب عمله في صمت، وتعبيرا عن حب الجميع له.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهدى روح المرحوم محمد حسن، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومؤسسة حياة كريمة في القليوبية، عضو مكتب نائب محافظ القليوبية، الدكتورة إيمان ريان، تكريما خاصا، ضمن فعاليات مبادرة «حياة كريمة» بإعتباره أكثر المتطوعين اجتهادا وإخلاصا، وأحد العاملين بتفانٍ وصمت.

وتوفى الراحل العام الماضي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وكان من المشاركين بمبادرة «رد الجميل» التابعة لحياة كريمة بالقليوبية حيث يعد التكريم، ردا للجميل من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسة «حياة كريمة» لروح الفقيد.

والمرحوم محمد حسن، عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ، لفظ أنفاسه الأخيرة فى الساعات الأخيرة من مساء الأحد الموافق 18 من مايو العام الماضي، إثر سقوطه من شرفة منزله ببهتيم بشبرا الخيمة، أثناء إجراء مكالمة حيث اختل توازنه وسقط على الفور مما أدى إلى مصرعه على الفور.

وأصدرت محافظة القليوبية القليوبية، بيانا رسميا وقت الحادث اوضحت فيه ملابسات وفاة عضو مكتب نائب المحافظ محمد حسن، حيث اختل توازنه بالطابق الرابع بمنزله، وتم نقله لمستشفى ناصر وتوفى فور وصوله المستشفى، وتم دفن الجثمان عقب إنهاء الأوراق.

وقبيل الحادث كان الراحل قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال عمله في مبادرة «رد الجميل» ضمن مشروعات «حياة كريمة» بالقليوبية وقد جرى عزله منزليا.