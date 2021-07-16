عاجل.. «المركزي»: الأحد يوم عمل بالبنوك وإجازة عيد الأضحى من الإثنين

أعلن البنك المركزي، اليوم، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ.

على أن يكون يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 يوم عمل بالبنوك، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

وقد وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتعديل إجازة عيد الأضحى، من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقا للمواعيد المقررة من السلطة المختصة.