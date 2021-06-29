إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك 2021 لمدة 4 أيام.. تعرف عليها

يعتزم البنك المركزي المصري، إعلان إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك الأيام القادمة، حيث سيتم تعطيل العمل تماماً في البنوك المصرية، طوال فترة إجازة عيد الأضحى.

إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك العام الماضي، كانت قد بدأت اعتباراً من يوم وقفة عيد الأضحى الموافق الخميس 30 يونيو 2020، واستمرت إجازة البنوك في عيد الأضحى العام الماضي لمدة 4 أيام، وتحديداً حتى يوم الإثنين 3 أغسطس 2020، حيث استأنفت البنوك بعدها أعمالها بشكل طبيعي اعتباراً من صباح الثلاثاء، وهو المنتظر أيضاً أن يتم تكراره هذا العام.

إجازة البنوك في عيد الأضحى تعلن الشهر المقبل رسمياً

وأوضح مسؤول في أحد البنوك لـ«الوطن»، إن البنك المركزي المصري سيكون بصدد إصدار بيان توضيح موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك الشهر القادم، ومن المنتظر خلاله أن يمنح إجازة البنوك في عيد الأضحى 4 أيام تبدأ من الإثنين 19 يوليو حتى الجمعة 23 يوليو، على أن تستأنف البنوك عملها بعد إجازة عيد الأضحى الأحد 25 يوليو 2021.

البنوك تعود للعمل الأحد 25 يوليو

وفي مايو الماضي، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية، اعتباراً من الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ليحصل بذلك القطاع المصرفي على 5 أيام إجازة.

لكن إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك 2021 لا يجري خلالها تعطيل العمل بكافة البنوك تماماً، حيث هناك عدد من البنوك التي تمتلك فروعاً إلكترونية، لا يتعطل بها العمل، بالإضافة إلى التطبيقات الذكية التي توفرها البنوك والتي يمكن من خلالها تقديم العديد من الخدمات للمواطنين مثل تحويل وتلقي الأموال، والحصول على كشف حساب إلكتروني.